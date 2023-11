Napoli: caduti calcinacci dal Ponte di Chiaia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calcinacci si sono staccati dal Ponte di Chiaia. Dopo un sopralluogo congiunto con l'ufficio Tecnico patrimonio del Comune di Napoli, la Napoli Servizi è intervenuta per la messa in sicurezza: è stata effettuata una verifica e lo spicconamento delle parti ammalorate, successivamente è stata apposta una rete anticaduta calcinacci su entrambi i lati del ponte ad un'altezza di 20 metri. L'intervento è stato eseguito nella notte per intervenire in sicurezza ed arrecare minor disagio ai passanti e ai commercianti. (Ren)