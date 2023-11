Turismo: Fregolent (Iv), ok a ddl su guide, per quasi totalità preso da governo Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo provvedimento avrà il nostro voto favorevole. Ringrazio il ministero per aver portato a termine, senza distruggerlo, il lavoro fatto dal governo precedente, cercando di dare una soluzione a un problema che ci portiamo avanti da anni, quello delle guide turistiche. Una figura che richiede inquadramento, tutela e professionalità. È un provvedimento positivo, per la quasi totalità ripreso dal governo Draghi". Lo ha detto la senatrice di Italia viva Silvia Fregolent durante le dichiarazioni di voto al disegno di legge sulle guide turistiche. "Lo stesso non posso dire di altri provvedimenti sul turismo, come l'accanimento verso gli affitti brevi. Questo governo - ha spiegato Fregolent - compie un errore molto comune, quello di scambiare tutta l'Italia per la città di Roma. Non ho capito l'aumento della cedolare secca, previsto dalla legge di bilancio, sugli affitti turistici e faremo emendamenti su questo, noi che possiamo. Si rischia solo di frenare la rinascita dei piccoli Comuni, che avviene grazie agli alberghi diffusi e ai B&b. Non abbiamo paura di votare a favore quando siamo d'accordo, come nel caso delle guide turistiche, e non abbiamo paura di dire apertamente e chiaramente quando non siamo d'accordo". (Rin)