Turismo: Biancofiore (Cd'I), riforma guide è pietra miliare per professione

- "La riforma che approviamo oggi è una pietra miliare per la guida turistica italiana. Attesa da almeno un decennio, finalmente con il governo di centrodestra, e grazie anche alla determinazione del ministro del Turismo Daniela Santanchè, vede la luce. E ne siamo orgogliosi perché si dà intanto uno stop all'abusivismo dilagante che ha afflitto questa professione così fondamentale per il turismo culturale e per tutto il comparto turistico nazionale. A tal fine sono previste pene severe per l'esercizio abusivo della professione". Lo ha detto in Aula la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie. "Si prevede, inoltre, una formazione adeguata per le guide garantendo una migliore specializzazione nei vari settori in cui sono chiamate ad operare. Per l'esercizio della professione - ha aggiuntio- si stabiliscono due passaggi fondamentali: il superamento di un esame di idoneità e l'iscrizione nell'elenco nazionale delle guide turistiche. A queste prove si stima la partecipazione di ben 10.000 persone e successivamente una domanda abilitativa annuale di 3/5.000 richiedenti. Tra le specializzazioni, sottolineo la necessità di prevedere quella in attività turistiche con animali, settore molto sentito, in modo da richiamare con più forza la tutela giuridica del benessere animale. Su questo punto si è registrato, e gliene siamo grati, un impegno del ministro Santanchè di tenere conto di questa proposta nei decreti attuativi. Il nostro voto al ddl è dunque favorevole", ha concluso. (Rin)