© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso “solidarietà a Licia Ronzulli per il vile gesto intimidatorio che ha subito”. “Ogni forma di violenza e terrore sarà combattuta. Forza Licia, ti siamo vicini in questo momento”, ha scritto Tajani in un messaggio su X. (Res)