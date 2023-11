Imprese: Cnh Industrial ottiene maggior numero di medaglie ai premi Farm Machine 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnh Industrial annuncia di aver portato a casa il maggior numero di medaglie ai premi Farm Machine 2024. I premi – riferisce una nota – precedentemente noti come Machine of the Year, celebrano le migliori invenzioni agricole della stagione e sono stati annunciati in occasione della fiera Agritechnica di Hannover, in Germania, il più grande evento del settore agricolo al mondo. "Voglio ringraziare il nostro team per aver rappresentato così bene Cnh e i nostri marchi. Questi continui riconoscimenti del settore confermano che i nostri investimenti in ricerca e sviluppo e il nostro impegno per essere i migliori stanno producendo innovazioni ispirate dai clienti che rendono l'agricoltura più facile, più efficiente e più sostenibile per i nostri clienti", ha dichiarato Scott Wine, Amministratore delegato di Cnh. La New Holland CR11 ha vinto nella categoria delle mietitrebbie. L'ultima e più avanzata mietitrebbia del marchio è stata presentata questa settimana ad Agritechnica. È stata sviluppata per garantire una maggiore produttività con una perdita minima di granella, una migliore gestione dei residui e una maggiore automazione. Tutto ciò mira a ridurre a zero il costo totale della raccolta dei cereali. Sarà prodotto nel nostro Centro di Eccellenza per la Raccolta di Zedelgem, in Belgio. Il trattore New Holland T7.270 Methane Power Cng è stato premiato nella categoria trattori di classe superiore. Si tratta dell'ultimo nato nella gamma di trattori a carburanti alternativi del marchio. Il trattore presenta un'evoluzione dell'attuale motore a metano della linea T6 per adattarsi alla maggiore potenza e alle prestazioni della gamma T7. La produzione del trattore T7.270 Methane Power inizierà nella seconda metà del 2024 presso il nostro Alternative Fuels Center of Excellence di Basildon, nel Regno Unito. Il Case IH Farmall 75C Electric è stato premiato come miglior trattore compatto. Questo modello fa parte della prima piattaforma di trattori a trazione elettrica di Cnh, dove è stato introdotto il primo trattore completamente elettrico con funzioni autonome del settore. Con queste tre medaglie salgono a otto le medaglie di Agritechnica. Si aggiungono ai cinque riconoscimenti ottenuti dai marchi dell’azienda agli Agritechnica Innovation Awards, dove è stata vinta l'unica medaglia d'oro della manifestazione per la mietitrebbia New Holland Twin Rotor Combine Harvester Concept. (Com)