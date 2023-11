Innovazione: Fermi, con app "Explain" di due universitari pavesi più facile fare recruiting

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà più facile assumere i lavoratori grazie alla piattaforma "Explain: il nuovo modo di fare recruiting" che vede l'utilizzo di LinkedIn, YouTube, WhatsApp e Instagram. Ideata da Francesco Penna e Roberto Tomaselli, studenti al primo e secondo anno della laurea magistrale in international business and entrepreneurship dell'Università di Pavia, Explain si aggiudica l'edizione 2023 della competizione nazionale Smart and Hack, lanciata dall'agenzia per il lavoro Risorse "I 22 progetti presentati - ha detto Alessandro Fermi, assessore all'Università, ricerca e innovazione della Regione Lombardia che ha patrocinato anche l'edizione 2023 di Smart and Hack - hanno evidenziato quanto i giovani di oggi siano attenti all'innovazione. Il fatto che molti dei partecipanti stiano studiando nelle università lombarde è un'ulteriore conferma dell'eccellenza del nostro sistema formativo". "Mi auguro che iniziative come Smart and Hack - ha aggiunto - possano moltiplicarsi sul nostro territorio perché, anche questa volta, abbiamo avuto la conferma che una challenge può concretamente avvicinare il mercato del lavoro a quello formativo offrendo importanti opportunità ai nostri ragazzi". (segue) (Com)