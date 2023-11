Regno Unito: duro colpo da Corte suprema a piano di trasferimento migranti in Ruanda ma Sunak non si dà per vinto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Regno Unito ha stabilito all'unanimità che il piano del governo di deportazione dei migranti illegali in Ruanda è illegale. Secondo la proposta di Westminster, presentata nell'aprile del 2022, coloro che arrivano illegalmente nel Regno Unito dovrebbero essere trasferiti in Ruanda ed è dal Paese africano che potrebbero poi fare richiesta d'asilo. Tuttavia, la Corte suprema ha confermato la precedente sentenza della Corte d'appello secondo cui tale piano è illegale a causa del rischio che i richiedenti asilo inviati in Ruanda possano essere rimpatriati nel loro Paese e possano subire violazioni dei loro diritti umani. La sentenza della Corte Suprema è un ostacolo significativo per il governo conservatore del primo ministro Rishi Sunak. Il tema del contenimento dell'immigrazione clandestina e della riduzione del numero delle richieste di asilo è centrale nella sua proposta politica per le prossime elezioni parlamentari. "La sentenza odierna non è il risultato che volevamo" ha dichiarato il premier. "Prendiamo atto del giudizio di oggi e ora considereremo i prossimi passi. Questo non era il risultato che volevamo, ma abbiamo passato gli ultimi mesi a pianificare ogni eventualità e rimaniamo completamente impegnati a fermare l'immigrazione illegale", ha aggiunto. Fanno eco a queste parole le dichiarazioni del ministro dell’Interno James Cleverly: "La nostra partnership con il Ruanda, per quanto coraggiosa e ambiziosa, è solo una parte di una serie di misure per fermare i barconi e contrastare l'immigrazione clandestina". "Esamineremo attentamente la sentenza odierna per comprendere le implicazioni e i prossimi passi. E continueremo a cercare ogni strada possibile per interrompere il vile modello di business delle bande criminali che mettono a rischio vite innocenti per il proprio guadagno finanziario", ha detto il ministro. (segue) (Rel)