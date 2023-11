Regno Unito: duro colpo da Corte suprema a piano di trasferimento migranti in Ruanda ma Sunak non si dà per vinto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sunak si è confrontato con il presidente ruandese Paul Kagame, con cui ha convenuto sulla necessità di "far funzionare" il piano. "Entrambi i leader hanno ribadito il loro fermo impegno a far funzionare il partenariato sulla migrazione e hanno concordato di adottare le misure necessarie per garantire che questa sia una politica solida e legale con l'obiettivo di fermare gli arrivi clandestini il prima possibile", ha dichiarato un portavoce di Downing Street. Durante il suo intervento alla Camera dei Comuni, il primo ministro ha proclamato l'intenzione di finalizzare un nuovo trattato con il Ruanda alla luce della sentenza della Corte Suprema. Sunak ha dichiarato che i nuovi piani verranno presentati "nei prossimi giorni", e che il nuovo testo fornirebbe le necessarie "rassicurazioni" per non incontrare più obiezioni giuridiche. "Il governo sta già lavorando a un nuovo trattato con il Ruanda e lo finalizzeremo alla luce della sentenza odierna", ha dichiarato il premier, aggiungendo di essere "pronto a rivedere la nostra cornice giuridica nazionale" se necessario. La posta in gioco per l’esecutivo è molto alta. Ridurre l'immigrazione clandestina è infatti uno dei cinque impegni principali di Sunak, in base ai quali ha chiesto agli elettori di giudicare la sua performance in vista delle prossime elezioni. (Rel)