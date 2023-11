Sciopero: Cgil-Uil, stop trasporti ridotto a quattro ore, ma precettazione è motivo in più per scendere piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cgil e Uil riducono da otto a quattro ore lo sciopero proclamato per venerdì nel settore dei trasporti, ma rilanciano sulla necessità di scendere in piazza e di manifestare, a maggior ragione dopo l’atto di precettazione messo in campo dal vicepremier Salvini, che mina un diritto costituzionalmente garantito ai lavoratori quale quello dello sciopero. “Non era mai successo nella storia del nostro Paese dal dopoguerra in poi che un ministro intervenisse per precettare e impedire ai lavoratori, in questo caso dei trasporti, di poter esercitare il proprio diritto di scioperare, in quanto il diritto di sciopero è soggettivo, individuale e questo viene messo in discussione”, ha sottolineato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della conferenza stampa indetta per oggi nella sede della Uil insieme al segretario generale Pierpaolo Bombardieri. Per questo motivo, “per quello che ci riguarda – ha proseguito Landini – , c’è una ragione in più per confermare gli scioperi che abbiamo indicato, perché oggi, praticandolo, difendiamo anche quel diritto sacrosanto allo sciopero che è garantito della democrazia”. Tuttavia, ha aggiunto il segretario generale della Cgil, “siccome siamo responsabili e la precettazione mette a rischio i lavoratori non solo dal punto delle sanzioni economiche ma anche penali”, è stato deciso di ridurre lo sciopero di venerdì per il settore dei trasporti da otto a quattro ore, dalle 9 alle 13. Nessuna marcia indietro, quindi, chiarisce Landini, ma solo una decisione volta a tutelare i lavoratori. Per il resto, tutte le manifestazioni e le ore proclamate “sono confermate” e “stiamo valutando l’utilizzo di tutti gli strumenti necessari per tutelare questi diritti e fare in modo che la Costituzione sia applicata in tutte le sue parti”. Del resto, osserva il segretario Cgil, le motivazioni della mobilitazione riguardano sì la legge di Bilancio, ma non sono solo proteste: “ci sono richieste e proposte di cambiamento e riforme per il Paese che vanno oltre la manovra, che chiedono di mettere al centro i bisogni dei giovani, dei pensionati, delle donne e dei lavoratori, e non abbiamo nessuna intenzione di fermarci”. (segue) (Rin)