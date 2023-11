Sciopero: Cgil-Uil, stop trasporti ridotto a quattro ore, ma precettazione è motivo in più per scendere piazza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dire che chi sciopera fa il weekend lungo significa offendere migliaia di lavoratori che si tassano per andare in piazza, ma è chiaro che bisogna avere un po’ di dimestichezza col lavoro per capire queste cose”, aggiunge il segretario generale della Uil Bombardieri, sottolineando che la precettazione del vicepremier e ministro Salvini è un atto “politico”, come dimostra il fatto che sugli scioperi il governo adotta “due pesi e due misure” in base all’organizzazione sindacale che li proclama: “quando lo hanno proclamato Cgil e Uil, c’è sempre stato un intervento diretto teso ad evitarlo”. Del resto, aggiunge, dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non è arrivata alcuna presa di distanza rispetto alle parole del vicepremier, il che “fa pensare che sia d’accordo con questa campagna, con questa modalità aggressiva di attaccare i sindacati”. Il segretario della Uil non risparmia critiche neanche alla Commissione di garanzia che ha negato il riconoscimento di “sciopero generale” alla mobilitazione indetta da Cgil e Uil: “Nessuno vuole mettere in discussione il ruolo terzo della Commissione, ma è strano che tutti i membri abbiano avuto nel passato esperienze in governi di centrodestra e che la data della decisione coincida con quella delle affermazioni da parte del vicepremier Salvini”. In questi giorni, “siamo stati attaccati in tutti i modi, ma vorrei dire che non ci fate paura, e che, se pensate di farci paura e intimorirci, vi sbagliate e otterrete l’effetto contrario”, evidenzia il segretario Uil. “Qualcuno ci definisce sindacati di sinistra. Noi agiamo in autonomia dai partiti, ma pretendiamo che chi fa politica comportamenti coerenti, che rispetti la Costituzione, e chiediamo rispetto”. “Non so se il governo è contro i sindacati – chiosa – ma non troviamo risposte alle nostre richieste in quello che fa”. (Rin)