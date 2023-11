Madagascar: domani le elezioni presidenziali, Rajoelina cerca un secondo mandato tra aspre polemiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale è stata segnata da forti tensioni dopo che il mese scorso la Corte costituzionale ha respinto i ricorsi delle opposizioni volti a far dichiarare nulla la candidatura del presidente Rajoelina per via della sua doppia nazionalità franco-malgascia. Da settembre, undici dei 13 candidati alla presidenza hanno chiesto alla Commissione elettorale di estromettere dalla corsa il presidente uscente in nome della sua doppia nazionalità, in sei hanno dichiarato che boicotteranno il voto di domani, mentre il Collettivo dei dieci partiti di opposizione malgasci ha chiesto - senza successo - una revisione della più alta corte del Paese e della Commissione elettorale prima del voto, ribadendo che Rajoelina non sia idoneo ad un secondo mandato. La contestazione proviene anche dalle fila della maggioranza. La stessa leader della Camera bassa del parlamento Christine Razanamahasoa, membro del partito di Rajoelina, ha dapprima chiesto la sospensione del voto in assenza di adeguate condizioni, quindi ha tentato una mediazione richiamando l'intera classe politica malgascia alla responsabilità. Il tentativo di distensione non ha dato i frutti sperati, complice anche un inasprimento dei controlli sull'opposizione che di recente ha portato all'arresto - per qualche ora - del candidato Jean Jacques Ratsietison, trattenuto in commissariato per aver partecipato alle proteste di piazza. In questo contesto, la Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale (Sadc) ha annunciato lo schieramento di una missione di osservatori per monitorare il voto, precisando che la missione lavorerà "su richiesta della Repubblica del Madagascar" e sarà guidata dall'ex vicepresidente dello Zambia Godfrey Miyanda, in linea con il ruolo di presidenza di turno che lo Zambia ricopre all'interno dell'organismo regionale. (segue) (Res)