Madagascar: domani le elezioni presidenziali, Rajoelina cerca un secondo mandato tra aspre polemiche (3)

- La polemica sulla doppia nazionalità di Rajoelina è scoppiata a giugno scorso, quando l’ex magistrato e rifugiato politico in Francia Fanirisoa Ernaivo ha presentato una denuncia alla procura del tribunale di primo grado di Antananarivo contro il suo presidente per “falsificazione e uso di falsità, spionaggio e danno alla sicurezza esterna dello Stato”. Fonti anonime avevano in precedenza inoltrato a "Le Monde" ed altri quotidiani il decreto di naturalizzazione francese di Rajoelina, risalente al 2014 (quindi prima del voto del 2018), gesto che aveva innescato una crisi politica e insistenti richieste di dimissioni da parte del capo dello Stato. Nella denuncia presentata alla procura, Ernaivov citava l’articolo 42 della Costituzione che dispone l’obbligo di rinunciare alla nazionalità malgascia qualora si acquisisca volontariamente quella di un Paese straniero, ricordando che per candidarsi alla carica suprema è richiesta la nazionalità malgascia e che viste le condizioni la stessa elezione di Rajoelina nel 2018 "deve essere dichiarata nulla” e la sua immunità presidenziale non valida. Nella polemica è entrato con forza anche il tema della sicurezza nazionale, e questo non solo per la fama di “uomo forte” che accompagna Rajoelina, i cui oppositori furono arrestati in massa dopo la sua salita al potere nel 2009. Nella "Grande Ile", infatti, si guarda con diffidenza alla Francia, antica potenza coloniale con cui Rajoelina ha stretto relazioni più solide sotto il suo primo mandato, reinserendo peraltro il francese come unica lingua straniera insieme al malgascio nella Costituzione del 2010 e sorvolando sull'inglese. (segue) (Res)