Madagascar: domani le elezioni presidenziali, Rajoelina cerca un secondo mandato tra aspre polemiche (4)

- L'ingerenza francese, del resto, è sempre stata molto forte in Madagascar, come dimostrano alcuni episodi che hanno riguardato di recente la storia del Paese insulare. Un esempio è il tentativo di assassinio ai danni del presidente avvenuto nel 2021, sventato dalle forze di sicurezza malgasce. Non è sfuggito ai più il fatto che fra i 12 militari arrestati come parte del commando figurassero due ex ufficiali francesi, il franco-malgascio Paul Maillot Rafanoharana e il francese Philippe Marc Francois, entrambi formati all’Alta scuola militare di Saint-Cyr e con in comune un’attività imprenditoriale. In quel frangente fu fermato anche il direttore generale di Madagascar Oil, Russell Kelly, imprenditore di nazionalità statunitense che nell'isola gestisce le attività della società detentrice delle maggiori risorse petrolifere del Paese, operativa dal 2004. Secondo fonti di “Jeune Afrique”, in quell’occasione i mercenari dei commando assoldati per il piano, abituati a partecipare ad operazioni destabilizzanti in Africa, una volta entrati in Madagascar sarebbero stati inquadrati da ufficiali superiori malgasci, con una dinamica che presenta alcune somiglianze con quella che a luglio del 2019 aveva portato all’assassinio del presidente di Haiti, Jovenel Moise. (segue) (Res)