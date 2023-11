Madagascar: domani le elezioni presidenziali, Rajoelina cerca un secondo mandato tra aspre polemiche (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un piano costato almeno 220 mila euro, secondo le somme ritrovate dagli inquirenti durante le indagini, e sul quale alcuni elementi rimangono ancora poco chiari. Da parte sua, Parigi ha espresso il suo sostegno agli sforzi di Antananarivo per lo svolgimento del voto entro i tempi previsti. “La Francia sostiene fermamente gli sforzi del Madagascar per organizzare elezioni libere, trasparenti e democratiche”, si legge nel comunicato stampa pubblicato dalla presidenza malgascia al termine dell'incontro avvenuto a giugno tra Rajoelina e l'omologo Emmanuel Macron. Parigi ha anche espresso il suo interesse a contribuire al fondo di finanziamento comune destinato al processo elettorale malgascio e all’invio di osservatori elettorali nell'isola. Sull'immagine di Rajoelina rimangono, tuttavia, ombre che la presidenza non è riuscita a dissipare, non ultima quella legata all’arresto per corruzione del capo del suo staff, Romy Andrianariso, fermato a Londra dalla brigata anticrimine britannica insieme ad un collaboratore francese con l’accusa di aver sollecitato il pagamento di una tangente dal produttore di pietre preziose Gemfield per assicurarsi le licenze per operare nella nazione insulare africana. (Res)