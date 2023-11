© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condanniamo fermamente il vile atto di minaccia e intimidazione contro la capogruppo di FI al Senato, Licia Ronzulli. La violenza non può far parte mai della democrazia, ma è lo strumento di chi ha in odio la libertà. Un abbraccio alla collega Ronzulli". Lo scrive, a nome del gruppo Italia viva-Il Centro-Renew Europe, il senatore e capogruppo Enrico Borghi sui suoi social. (Rin)