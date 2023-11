Spagna: Feijoo, il Paese rassegnato e silenzioso che vuole Sanchez non ci sarà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna "silenziosa e rassegnata" che vuole il premier spagnolo, Pedro Sanchez, "non ci sarà" e "dovrà ascoltarla nelle piazze" come hanno fatto domenica scorsa in una manifestazione senza precedenti nella democrazia spagnola. Lo ha detto il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, nel suo intervento al Congresso dei deputati durante il dibattito d'investitura per la presidenza del governo. "Dovrà ascoltarla nelle istituzioni, nelle quali abbiamo l'onore di governare e alle quali vorrei chiedere scusa a nome dell'Assemblea per gli insulti e le offese ai presidenti regionali (popolari) inviate dal candidato durante la sessione mattutina", ha proseguito il presidente popolare. (Spm)