Pensioni: Tajani, accordi affidabili con Svizzera su scambio dati, non necessarie ulteriori verifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Inps ha stipulato accordi per lo scambio telematico di informazioni sul decesso di pensionati con due enti pensionistici svizzeri, le sigle sono Drv e Ucc, che hanno dato prova di affidabilità rendendo superflue ulteriori verifiche in materia di riscossione delle pensioni per i cittadini italiani residenti nel Paese. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il question time alla Camera. “Gli altri pensionati non gestiti dai due enti possono ottenere una certificazione di esistenza in vita da tutti i soggetti indicati dall’Inps quali testimoni accettabili. Sono oltre una trentina, tra essi consolati, patronati, uffici comunali svizzeri, notai e altri pubblici ufficiali”, ha affermato il ministro. (Res)