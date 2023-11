Legge Bilancio: Patuanelli (M5s), nostri emendamenti per riattivare investimenti affossati da Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari eForestali

18 ottobre 2021

- "Una delle realtà più drammatiche di questa legge di Bilancio, plasticamente emersa dalle audizioni e dai nostri confronti con il mondo imprenditoriale, è quella di un affossamento pressoché totale degli investimenti, che poi è la causa principale di quella crescita zero che il governo Meloni è riuscito a 'regalare' al Paese nel 2023, proiettandola anche nel 2024, come ormai riconosciuto da tutti gli osservatori nazionali e internazionali". Lo afferma in una nota Stefano Patuanelli, presidente dei senatori del M5s. "Per contrastare questa cultura anti-investimenti, anti-politica industriale e anti-impresa, il M5s sta per presentare un corposo pacchetto di emendamenti alla legge di Bilancio. Intendiamo innanzitutto riattivare, raddoppiare e triplicare, a seconda dei casi, le aliquote dei crediti d'imposta Transizione 4.0 per gli investimenti delle imprese in formazione, beni strumentali, ricerca e sviluppo, innovazione. Vogliamo poi il recupero dell'Ace (aiuto alla crescita economica) in versione innovativa e green, ovvero la detassazione degli utili a patto che l'azienda li reinvesta in innovazione e transizione ecologica. Intendiamo inoltre lanciare un Fondo per la formazione in nuova tecnologia, raccogliendo le risorse oggi inutilizzate di alcuni Fondi del Mimit e recuperando risorse stanziate dal governo per il Ponte sullo Stretto. E spingeremo - conclude - per il rifinanziamento del Fondo venture capital, da noi istituito razionalizzando in un unico strumento tutti i fondi precedentemente sparpagliati tra Cdp e Invitalia. Il famoso motto annunciato in pompa magna dalla Meloni, ovvero 'non disturbare chi vuole fare', si è ormai trasformato in 'abbandonare chi vuole fare'. Occorre fermare questa assurda deriva anti-impresa". (Com)