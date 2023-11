Giappone: Kishida partito per San Francisco, in programma riunione Apec e incontri bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, è partito per gli Stati Uniti per partecipare al vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), a San Francisco, e per tenere colloqui bilaterali con i leader di Cina, Corea del Sud e altri Paesi. “Utilizzerò questa opportunità per esprimere la posizione del Giappone su questioni urgenti come la promozione del commercio libero e aperto e l’economia digitale, nonché il cambiamento climatico”, ha detto il premier alla stampa prima di partire. Kishida ha scritto anche un articolo per il “San Francisco Chronicle” per sottolineare l’importanza attribuita all’Apec e alla città californiana, dove risiedono circa 20 mila giapponesi. Il primo ministro ha assicurato la sua disponibilità a collaborare sulle tre priorità fissate dalla presidenza statunitense dell’Apec: interconnessione, innovazione e inclusione. (segue) (Git)