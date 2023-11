Giappone: Kishida partito per San Francisco, in programma riunione Apec e incontri bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ha sottolineato che sono obiettivi condivisi da Tokyo, che quest’anno è presidente del G7. “Il Giappone e gli Stati Uniti rimangono responsabili del mantenimento dell’ordine internazionale nella regione dell’Indo-Pacifico. A tal fine, riteniamo che sia auspicabile che gli Stati Uniti ritornino al Partenariato trans-Pacifico per contribuire a promuovere un ordine economico libero ed equo nella regione”, ha proseguito Kishida. Il primo ministro giapponese ha annunciato anche che durante il vertice si terrà un “2+2 economico” volto espandere e approfondire la cooperazione tra Giappone e Stati Uniti in campo economico e ha promesso che farà del suo meglio per portare “l’incrollabile relazione” tra i due Paesi a “nuovi livelli”. (Git)