Commercio: Gualtieri, non condividiamo scelta governo su spazi tavoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La nuova proroga adottata da parte del governo per maggiori occupazioni di suolo pubblico destinate ai tavolini di bar e ristoranti "noi non la condividiamo, la disciplina Covid è terminata a marzo". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione della presentazione del nuovo regolamento di giunta per la disciplina delle occupazioni del suolo pubblico per tavolini e dehors. Sabato in occasione della protesta indetta dai cittadini "ci sarà il Municipio I in piazza, siamo d'accordo e condividiamo la contrarietà alla proroga, tuttavia noi siamo una amministrazione e governiamo, per questo oggi presentiamo un regolamento. È importante commentare ma è importante di più quello che facciamo noi", ha concluso. (Rer)