Università: Bernini, Erasmus italiano è misura diritto allo studio

21 luglio 2021

- "Il diritto allo studio passa anche attraverso la possibilità per gli studenti di muoversi. Ed è per questo che abbiamo creato e finanziato l’Erasmus italiano con 10 milioni di euro". Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo Tor Vergata. "Da adesso in poi abbiamo il dovere di aiutare le Università a realizzarlo. Stanno partendo i primi progetti pilota che consentiranno agli studenti di muoversi, ma di farlo dotati di fondi, attraverso le borse di studio, e verso luoghi dove c’è anche un’ospitalità", ha aggiunto. (Rin)