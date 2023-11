Sudan: Fao, dallo scoppio del conflitto distribuite sementi a un milione di famiglie contadine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito allo scoppio del conflitto in Sudan, nell’aprile scorso, che ha gettato quasi la metà della popolazione in una crisi umanitaria, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) ha distribuito quasi 10 mila tonnellate di sementi a un milione di famiglie di agricoltori – ovvero 5 milioni di persone – in tempo per la stagione critica della semina, da giugno a settembre 2023. Ciò, riferisce la Fao in un comunicato, è stato reso possibile grazie al generoso supporto dei suoi partner di risorse e in collaborazione con partner di attuazione locali dedicati. Secondo una nuova panoramica delle risposte della Fao, pubblicata oggi, questo fondamentale sostegno alle sementi ha consentito agli agricoltori di produrre cibo sufficiente a soddisfare il fabbisogno di cereali di un numero compreso tra 13 e 19 milioni di persone. Secondo una prossima valutazione della stagione estiva, si stima che la superficie totale coltivata di tutte le colture sia inferiore del 15 per cento rispetto alla media annuale durante la stagione estiva. Oltre al conflitto, gli agricoltori hanno segnalato un’ondata di sfide, come i prezzi elevati dei fattori di produzione agricoli (sementi, strumenti) e una grave mancanza di fattori di produzione, finanziamenti e servizi di divulgazione. "Il sostegno della Fao alle comunità rurali sudanesi è stato immenso, ma i bisogni continuano a crescere. Il sostegno all'agricoltura deve continuare e i finanziamenti sono estremamente necessari per adeguare le risorse ai bisogni", ha affermato Hongjie Yang, rappresentante della Fao in Sudan. "Questo è un urgente promemoria per continuare ad agire adesso e mostrare al popolo del Sudan che non è stato e non sarà dimenticato", ha aggiunto. (segue) (Com)