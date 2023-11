Sudan: Fao, dallo scoppio del conflitto distribuite sementi a un milione di famiglie contadine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta della Fao è arrivata a seguito di un grave aumento delle esigenze di sicurezza alimentare, in cui più di 20 milioni di persone sono state valutate per affrontare livelli di crisi di insicurezza alimentare acuta. A complicare questo quadro c’è il previsto aumento dei focolai di malattie animali dovuto alla mancanza di servizi veterinari e di vaccini. Ciò potrebbe portare a perdite significative di bestiame e potenzialmente a un calo del consumo di carne e latte, facendo aumentare i tassi di malnutrizione tra i bambini. Agendo in anticipo per prevenire ciò, la Fao sta fornendo pacchetti vitali di sostegno al bestiame e alla salute degli animali, compresa la vaccinazione e il trattamento, per 1,3 milioni di famiglie vulnerabili. Le famiglie agropastorali riceveranno anche capre da mungere, fondamentali per i bambini sotto i 5 anni, nonché mangimi concentrati per animali e leccate minerali per mantenere sano il loro bestiame. Inoltre, per contrastare le perdite di produzione stimate e un ulteriore deterioramento della sicurezza alimentare e dei mezzi di sussistenza, si prevede che la Fao raggiungerà 0,7 milioni di famiglie con una varietà di sementi vegetali per la stagione invernale. Di conseguenza, attraverso questi interventi, la Fao prevede di sostenere un totale di 2 milioni di famiglie agropastorali e pastorali tra novembre e dicembre 2023. Tuttavia, per espandere il suo sostegno, l'agenzia Onu ha urgentemente bisogno di 75,4 milioni di dollari, corrispondenti a quasi l’80 per cento dei finanziamenti richiesti nell’ambito del Piano di Risposta Umanitaria rivisto per il Sudan da maggio a dicembre 2023. I fondi sono necessari per rispondere ai bisogni in continua crescita e stimolare la produzione alimentare e la sua disponibilità in tutto il paese per garantire che le persone possano ripristinare e mantenere i propri mezzi di sussistenza. (Com)