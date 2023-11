Università: Bernini, servono strumenti per aumentare offerta alloggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Sull'housing "negli ultimi 40 anni non si è fatto molto. Lo stesso presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato che è un tema di 'importanza primaria' e un 'problema antico' e bisogna mettere in campo tutti gli strumenti possibili per realizzarlo. Questa è la nostra missione. E non mi riferisco solo ai fondi che derivano dal Pnrr. Abbiamo già creato 8.500 nuovi posti letto già occupati dagli studenti. E' ovvio che non basta, abbiamo un target molto sfidante ma abbiamo anche finanziato ulteriormente le residenze universitarie con la legge 338 con mezzo miliardo per creare altri 5.500 posti letto". Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo Tor Vergata. (Rin)