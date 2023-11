Medio Oriente: ministro Sicurezza Israele, "fornitura diesel significa armi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sicurezza di Israele, Ben Gvir, ha criticato la decisione di far entrare una quantità limitata di carburante nella Striscia di Gaza. Sul suo profilo X (ex Twitter) ha scritto che la fornitura di diesel significa "arma". Il ministro ha visionato il camion del carburante mentre entrava nella Striscia di Gaza, insieme al ministro dei Trasporti, Miri Regev, che a sua volta si è espresso su X scrivendo: che "il carburante per l'Unrwa (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai rifugiati palestinesi) è carburante per Hamas". (Res)