Roma: Santori (Lega), verificare danno erariale su progetti nati per emergenza abitativa ma fermi

- Il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, a proposito del progetto urbanistico in via del Flauto, sul quale ha presentato un'interrogazione al sindaco e agli assessori competenti, in una nota dichiara: "Basta progetti urbanistici per l'emergenza abitativa trasformati in vergognose scorciatoie a danno di Roma, dei cittadini e delle casse pubbliche. Serve chiarezza sul complesso di via del Flauto, concepito per risolvere il problema della casa per almeno per 600 famiglie. Ma dopo anni di rinvii, dove dovevano esserci nuove case popolari resta, forse, uno sparuto drappello di appartamenti destinati a questo scopo: una trentina". (segue) (Com)