Roma: Santori (Lega), verificare danno erariale su progetti nati per emergenza abitativa ma fermi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Il sindaco Gualtieri e gli assessori Veloccia e Zevi - aggiunge Santori - non fanno chiarezza, non rispondono alle interrogazioni, non è dato sapere quale sia lo stato dell'arte del progetto, quanti siano gli appartamenti destinati a chi ha bisogno di una casa, e perché risultino oggi previsti in numero minore rispetto agli accordi iniziali mentre si dà spazio ad altre destinazioni, come centri commerciali e altri spazi di speculazione, lontane dalle necessità urbanistiche della Capitale". (segue) (Com)