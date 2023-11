Ia: Butti, fondo per start up innovative da 800 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano vuole costituire un fondo per l'innovazione l'Intelligenza artificiale e le Start-up innovative da 800 milioni di euro. Lo ha detto Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'innovazione, intervenuto in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles, a margine di un seminario sull'Intelligenza artificiale. "Stiamo costituendo un fondo per l'innovazione, come dipartimento per la trasformazione digitale, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) e Cassa depositi e prestiti. Sarà un fondo per le start up innovative da almeno 800 milioni di euro", ha detto. "Certamente non siamo all'anno zero e intendiamo lavorare in perfetta sintonia con il Parlamento europeo, del quale apprezziamo lo sforzo. Questo è il primo regolamento al mondo che intende regolare l'intelligenza artificiale. Certamente un tema topico", ha poi proseguito Butti. "Dobbiamo fare sistema come sistema Italia, è indispensabile. Dobbiamo mettere tutto il buonsenso di cui disponiamo al servizio dell'Italia, dell'Ue e del mondo. La tecnologia è straordinaria, può essere una grande opportunità, ma deve avere una visione antropocentrica. L'Ia, in questo momento, è decisamente più un'opportunità che un pericolo", ha concluso Butti. (Beb)