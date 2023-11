Università: Bernini, non può mai boicottare, ma costruire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli stakeholders della comunicazione istituzionale e non solo" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- "L’università non può mai escludere, è inclusiva per definizione, non può mai lasciar fuori, deve far entrare. L’università non può mai boicottare, deve costruire". Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo Tor Vergata. "Questo, nella mia personale visione, è il senso dell’universitas, il cui compito è forgiare e formare le nuove generazioni, consapevoli dei propri diritti. Credo nella forza della collaborazione, perché la collaborazione è più forte della competitività, è più forte della contrapposizione. In questa maniera riusciamo ad andare più lontano", ha aggiunto.(Rin)