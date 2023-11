Spagna: Feijoo, "non ci sono e non ci saranno limiti" per soddisfare ambizione Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha ribadito con fermezza la contrarietà sua e della formazione "all'amnistia" agli indipendentisti catalani. "No a ignorare le vittime del separatismo, no a cancellare i crimini di corruzione e terrorismo, no a trascurare l'ingerenza russa nei nostri affari, no alle cessioni (agli indipendentisti) pagate con 100 miliardi di euro dei lavoratori, no al Bildu, no a pochi che decidono per tutti", ha detto Feijoo intervenendo al Congresso dei deputati. "In altre parole: no a Pedro Sanchez per continuare a dire sì a una nazione di cittadini liberi e uguali", ha attaccato l'esponente popolare. "Non ci sono limiti e non ci saranno limiti per soddisfare l'ambizione personale del candidato Sanchez. Non ci sono limiti etici, perché non si fa scrupoli a ricorrere alla menzogna ogni volta che gli conviene; non ci sono limiti politici, perché il fine giustifica qualsiasi mezzo e qualsiasi partner; e non ci sono nemmeno limiti legali, perché se la legge ostacola i suoi scopi, fa comodo agli interessi personali suoi o dei suoi partner", ha proseguito Feijoo nel suo duro attacco al leader socialista. (Spm)