Turismo: Santanchè, la campagna Open to Meraviglia ha promosso l’Italia in venti mercati chiave (2)

- Daniela Santanchè ha ribadito che il simbolo della campagna, la Venere di Botticelli, “è stata adatta ai tempi in cui stiamo vivendo, trasformandola in una moderna influencer che conduce viaggi affascinanti attraverso le bellezze dell’Italia”, con un approccio “personalizzato per ogni destinazione”. “La Venere ha effettuato ad oggi 113 viaggi sia all’estero che in Italia – ha aggiunto il ministro – tra maggio e ottobre di quest’anno”, con una presenza in 50 città diverse “individuate secondo criteri strategici per il comparto”. Santanchè ha sottolineato il successo della “prima ondata tra aprile ed agosto” e anche quello della seconda parte tra settembre e dicembre 2023. Un successo - ha proseguito - grazie al posizionamento nei principali aeroporti, stazioni e altri luoghi pubblici dei mercati chiave e “con un’ampia visibilità su tutti i network digitali”. (Rin)