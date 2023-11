Speciale infrastrutture: Sogesid e Remtech expo firmano accordo per sistemi di prevenzione e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Progettare un primo “modello di gestione” delle aree ad alto rischio per morfologia e qualità dell’edificazione, con l’obiettivo di intercettare azioni prioritarie di prevenzione e contenimento degli effetti naturali, da replicare in caso di emergenza, sia a livello nazionale che nell’ambito della cooperazione internazionale. Sono questi i punti al centro dell’accordo siglato dal presidente e Amministratore delegato di Sogesid, Roberto Mantovanelli ed Errico Stravato, e dal presidente e dal consigliere delegato di Ferrara expo, Andrea Moretti e Silvia Paparella, general manager RemTech expo. Sogesid, società di ingegneria in “house providing” del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e RemTech Expo - Hub tecnologico ambientale specializzato sui temi del risanamento, della rigenerazione e dello sviluppo sostenibile dei territori, metteranno a sistema le eccellenze scientifiche ed economiche del Paese, attraverso la progettazione e l’istituzione di un primo modello di gestione delle emergenze, per creare soluzioni di prevenzione contro gli effetti devastanti degli eventi naturali. Il modello metterà a sistema non solo le azioni da implementare in modo prioritario a livello di riorganizzazione territoriale, ma anche le strategie di comunicazione, informazione e divulgazione rivolte alla popolazione su operazioni di messa sicurezza. I risultati del “modello di gestione” consentiranno una replicabilità sia a livello nazionale che nell’ambito della cooperazione internazionale, guardando al modus operandi delle eccellenze gestionali dell’emergenza come protezione civile e Croce rossa. (Com)