Speciale infrastrutture: Giubileo, p. Chigi, “proficua collaborazione con Santa sede, arriveranno milioni pellegrini”

- Si è svolto a Palazzo Chigi l’incontro bilaterale tra il governo italiano e la Santa Sede in vista del Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi, nella quale si spiega che la riunione fa seguito a quella svoltasi lo scorso 19 aprile presso la Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico in Vaticano. Nel corso dell’incontro, durato circa un’ora, entrambe le parti hanno espresso apprezzamento per la proficua e intensa collaborazione tra Italia e Santa Sede per l’organizzazione di un appuntamento storico e globale che porterà a Roma e in Italia milioni di pellegrini da ogni parte del mondo. La cabina di regia insediata a Palazzo Chigi e che in questi mesi si è riunita ogni 15 giorni continuerà a coordinare e monitorare l’andamento dei lavori. Si è ribadita l’importanza anche culturale, oltre che spirituale, dell’evento e si è fatto il punto sullo stato d’avanzamento del Piano delle opere e degli interventi connessi al Giubileo. Insieme al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la parte italiana erano presenti il vice presidente Tajani, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, i ministri dell’Interno Piantedosi, dell’Economia e delle finanze Giorgetti, della Cultura Sangiuliano, della Salute Schillaci, per gli Affari europei Fitto, del Turismo Santanchè, per le Disabilità Locatelli. Presenti anche il sindaco di Roma e commissario straordinario di governo per il Giubileo Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Rocca e il prefetto di Roma Giannini. Per la Santa Sede erano presenti il Segretario di Stato, Sua Eminenza il Cardinale Parolin, il Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, S.E. mons. Fisichella, il Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, S.E. mons. Gallagher, il Sottosegretario del Dicastero per l’Evangelizzazione, S.E. mons. Bell, l’Assessore per gli Affari Generali, mons. Campisi, il Vice segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Puglisi Alibrandi, il Vicedirettore delle Infrastrutture e Servizi Screpanti e il Vicedirettore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile Giulietti. (Rin)