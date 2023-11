Speciale infrastrutture: Baltico, Finlandia e Estonia presentano avviso legale a Cina per indagine su danni a infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Finlandia e l’Estonia hanno formalmente presentato un avviso legale alla Cina per la cooperazione nell’ambito dell'indagine in corso sui danni alle infrastrutture critiche del Mar Baltico. Lo ha detto il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, in un'intervista al portale "Politico". “Speriamo che la Cina collabori e che possiamo avere l’opportunità di svolgere ulteriori indagini”, ha rilevato. La durata dell'indagine, secondo Tsahkna, dipenderà "dalla Cina, da quanto la Cina sarà cooperativa". “Dobbiamo indagare anche sulla questione relativa alla nave, all'equipaggio o il capitano, e così via", ha detto il ministro. (Sts)