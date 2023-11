Speciale infrastrutture: Veneto, incontro Salvini-Zaia, focus su dossier infrastrutturali, Olimpiadi 2026 e ddl Autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Si è svolto a Roma un incontro tra Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega e il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Al centro del colloquio, i dossier infrastrutturali. Salvini e Zaia hanno condiviso la soddisfazione per il rilancio dell’Autorità della Laguna di Venezia, grazie alla nomina di Roberto Rossetto presidente. Lo rende noto il dicastero (Mit). Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha confermato la volontà di essere in Veneto per la conclusione dei lavori della Pedemontana e sarà a Venezia l’11 dicembre per la posa della prima pietra della bretella ferroviaria dell’aeroporto di Venezia. L’incontro è stato l’occasione anche per fare il punto sulle Olimpiadi Milano-Cortina e sulla riforma dell’Autonomia che sta procedendo. (Com)