Speciale infrastrutture: la fibra di Open Fiber disponibile da subito a Radda in Chianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie al supporto dell’amministrazione comunale e della Regione Toscana siamo felici di aver concluso i lavori a Radda in Chianti” – commenta Marco Gasparini, Regional Manager di Open Fiber Toscana -. “Finalmente i cittadini hanno ha una rete in banda ultralarga all’altezza delle sfide del futuro". “I cittadini di Radda in Chianti – sottolinea Stefano Ciuoffo, assessore regionale a infrastrutture digitali e Innovazione – potranno usufruire di un’infrastruttura digitale indispensabile per rendere concreto il loro diritto alla cittadinanza digitale. L’impegno di Regione Toscana prosegue: vi è necessità di superare il gap che vi è tra le aree urbane e quelle interne. Non è accettabile che vi siano cittadini e imprese di serie A e di serie B. Con l’attuazione del piano Bul Aree Bianche vogliamo cancellare queste disuguaglianze, ancora oggi presenti”. “Siamo giunti alla conclusione di questo progetto, importantissimo per nostra comunità, a maggior ragione in una società dove la connettività rappresenta il presente ed il futuro sia per gli aspetti economici, di lavoro, di studio che per lo sviluppo del turismo, e per il futuro della medicina di prossimità” - commenta il sindaco Pier Paolo Mugnaini – “Grazie alla collaborazione fra amministrazione, Regione Toscana, Open Fiber e i nostri concittadini abbiamo superato tanti ostacoli e concluso il progetto in anticipo di due mesi rispetto al cronoprogramma”. (Com)