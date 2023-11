Speciale infrastrutture: Lombardia, Cecchetti (Lega), grazie a Salvini per i quasi 350 milioni destinati ai trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che attraverso uno schema di decreto ha previsto il finanziamento di importanti investimenti per il trasporto rapido di massa". Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.In Lombardia "arriveranno 88,4 milioni per la riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate , 145 milioni per la linea metropolitana M1 - prolungamento quartiere Baggio – Olmi – Valsesia; 47,6 milioni al Comune di Milano per l'ampliamento del Deposito Gallaratese dei treni della Linea metropolitana 1; 63 milioni al Comune di Brescia per la Nuova Linea Tranviaria "Pendolina-Fiera (T2)", ricorda. "Si tratta di risorse importanti, di quasi 350 milioni, per migliorare il trasporto locale in Lombardia favorendo i cittadini e i pendolari, si tratta di un altro importante risultato concreto della Lega al Governo per il territorio lombardo", conclude Cecchetti. (Com)