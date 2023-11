Commercio: approvato in giunta Roma regolamento tavolini, ora al vaglio dell'Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta ha approvato oggi la delibera che adotta la bozza del nuovo regolamento per la disciplina del suolo pubblico da concedere alle attività commerciali per tavolini e dehors: ora il documento dovrà passare al vaglio dei Municipi e poi dell'Assemblea capitolina. Lo ha reso noto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri oggi in Campidoglio. "Interveniamo su un settore che viene da anni di regole vecchie e da una lunga fase di deroghe per il Covid, che hanno determinato una situazione di insufficienza e incertezza della qualità - ha detto -. Avere una maggiore utenza, dove di solito ci sono strade buie o parcheggi è giusto, è giusto che sia stimolata una maggiore attività in alcune zone della città ma da altra parte al centro c'è chi si è spinto già oltre gli spazi autorizzati dalle maggiori occupazioni. La nostra filosofia è tutelare le zone più pregiate, imporre criteri qualitativi e migliorare la qualità delle nostre strade, per avere una città più viva e animata ma anche tutelare il decoro delle zone che hanno avuto una atrofia del sistema", ha sottolineato. Il sindaco ha voluto precisare: "Vorrei che non passasse il concetto per cui sembra che si debba scegliere chi premiare e chi punire, tra commercianti e residenti. Pensiamo che questo sia un punto di vista totalmente sbagliato e che invece, come stiamo facendo, sia necessario trovare una soluzione per entrambi". (Rer)