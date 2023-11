FI: Paroli, solidarietà a Ronzulli, minacce non fermano suo impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono vicino alla presidente Licia Ronzulli per le inqualificabili minacce ricevute. Intimidazioni che rappresentano un attacco a lei e alle istituzioni ed evocano azioni che ci fanno tornare indietro a periodi bui della nostra storia. Sono certo che atti vili come questo non fermeranno il suo lavoro e il suo impegno quotidiano. Un abbraccio a Licia alla quale esprimo la mia piena solidarietà". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Adriano Paroli. (Rin)