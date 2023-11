Spagna: Feijoo, investitura Sanchez alla presidenza nasce da una frode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'investitura alla presidenza del governo spagnolo di Pedro Sanchez "nasce da una frode dato che ciò che viene portato oggi in Parlamento non è stato votato alle urne". Lo ha detto il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, nel suo intervento al Congresso dei deputati durante il dibattito di investitura. "Se eravate così sicuri che ciò che portate oggi in Parlamento sarebbe stato riconfermato alle urne, perché non lasciate che gli spagnoli votino alle urne? In secondo luogo, questa investitura avverrà attraverso un esercizio di corruzione politica. Ripeto: corruzione politica. Non c'è altro nome per definire il prendere decisioni contro l'interesse generale in cambio di un guadagno personale", ha attaccato Feijoo rivolgendosi ai banchi del governo uscente. "Prendere decisioni contro l'interesse generale in cambio di vantaggi personali è corruzione politica", ha proseguito il leader dei popolari che ha definito questa investitura "una umiliazione per Sanchez, il suo partito e i cittadini spagnoli". (Spm)