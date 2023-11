Argentina: Corte suprema conferma estradizione in Cile per leader "mapuche" Facundo Huala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema dell'Argentina ha confermato l'estradizione in Cile di Facundo Jones Huala, rinomato leader della Resistenza ancestrale mapuche, fuggito oltre un anno fa mentre era in libertà vigilata. L'alto tribunale ha infatti respinto il ricorso presentato contro l'istanza di primo grado emessa ad agosto dal giudice federale Gustavo Villanueva, secondo cui l'estradizione avrebbe pregiudicato i diritti di Huala. Il dossier passa ora nelle mani del ministero degli Esteri argentino che, entro dieci giorni, dovrà decidere se procedere o meno al trasferimento del leader mapuche. Facundo Huala - tra i massimi interpreti della lotta per la rivendicazione di sovranità degli indigeni su terre destinate dal governo ad attività imprenditoriali - era stato condannato dalla giustizia cilena per il possesso di armi da fuoco e aver provocato incendi. (Abu)