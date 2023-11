Speciale energia: Siemens Energy, perdita di 4,6 miliardi di euro nell'esercizio in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per l'energia tedesca Siemens Energy ha registrato nell'anno di esercizio in corso una perdita di 4,6 miliardi di euro, nettamente la più grave dalla sua fondazione nel 2020. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando che la società è nata dallo scorporo del settore energetico dal conglomerato per la tecnologia tedesco Siemens. Da allora, Siemens Energy è stata sempre in passivo. A gravare sui bilanci sono sia Siemens Gamesa, parte dell'azienda specializzata nell’energia eolica, in rosso da anni, sia i recenti problemi nelle turbine per la generazione di elettricità dal vento. Tuttavia, per il 2024 Siemens Energy prevede un utile di un miliardo di euro, sebbene il comparto eolico “continuerà ad accumulare perdite”, stimate a due miliardi di euro al netto degli effetti speciali. Le restanti attività “funzionano bene, ma non riescono a compensare le perdite” di questo settore. (Geb)