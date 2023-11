Speciale energia: Libia, vice premier governo designato guarda a investimenti in energia nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’est della Libia, designato dalla Camera dei rappresentanti, prevede di investire nel campo dell'energia solare nelle aree meridionali del Paese. Lo ha affermato Salem al Zadma, vice primo ministro designato durante la fiera "Libya Oil and Gas". "La situazione nel sud è diventata migliore come non mai", ha affermato, aggiungendo che "il governo intende fornire un ambiente adeguato e incoraggiante per gli investimenti in tutte le regioni del Paese, soprattutto alla luce delle risorse naturali ed economiche che le regioni meridionali hanno del Paese nel campo dell’energia solare”. (Lit)