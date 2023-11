Speciale energia: auto, Pichetto, ritardo Italia su elettrico è di ordine economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La natura del ritardo in Italia della transizione verso le auto elettriche “è un fatto principalmente di ordine economico perché il salario medio italiano avrebbe bisogno di un'integrazione almeno del 50 o 60 per cento per essere alla pari del salario tedesco”. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, intervenendo all'Automotive Business Summit 2023. La transizione verso l'elettrico è “una questione di tempi, di salari, di cultura. Peraltro, nel piano nazionale integrato energia e clima, io ho previsto 6 milioni al 2030 perchè sono convinto che andando avanti ci sarà una crescita molto più accentuata” ha aggiunto. (Rin)