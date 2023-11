Speciale energia: Emirati, Masdar considera acquisizioni "trasformative" per espandersi in Usa e Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di energia pulita di Abu Dhabi Masdar sta valutando acquisizioni "trasformative" per espandere la propria presenza negli Stati Uniti e in Europa. Lo ha riferito il quotidiano “The National”, citando le dichiarazioni del direttore operativo, Abdulaziz Alobaidli. L'azienda sta vagliando "attivamente" il mercato non solo per le acquisizioni, ma anche per i progetti greenfield (investimento estero diretto) e brownfield (che utilizzano strutture, infrastrutture e risorse esistenti) e per le opportunità di sostenere i piccoli sviluppatori di energia rinnovabile, ha dichiarato Alobaidli. "Si tratta di mercati molto attraenti e ben sviluppati e certamente vorremmo aumentare la nostra presenza", ha affermato il direttore. L'Inflation reduction act statunitense, promulgato lo scorso anno, offre una serie di incentivi fiscali per l'energia eolica, solare, idroelettrica e altre fonti rinnovabili, oltre a una spinta verso la proprietà di veicoli elettrici. Secondo Goldman Sachs, questa legge dovrebbe stimolare circa 3 mila miliardi di dollari di investimenti nelle tecnologie per le energie rinnovabili. Nel frattempo, il piano REPowerEU mira ad aumentare la quota di energie rinnovabili nel mix energetico dell'Unione europea fino al 45 per cento entro il 2030. (Res)