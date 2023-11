Speciale energia: l'Upgrade MXL3 di Ansaldo Energia per la transizione energetica della Centrale Maxima di Engie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È entrata in esercizio la centrale a ciclo combinato Maxima Unità 5, di proprietà di Engie, a seguito dell'aggiornamento della turbina a gas con il sistema MXL3 completato con successo da Ansaldo Energia. I risultati hanno superato le aspettative: rispetto al test delle prestazioni prima dell'interruzione, l'efficienza della turbina a gas è stata migliorata di quasi il 3 per cento, rendendola la prima turbina a gas Classe F nell'Europa centro-occidentale a superare il 60 per cento di efficienza del ciclo combinato, con un aumento della potenza di 37 MW. L’intervento, oltre ad aver migliorato l’efficienza, ha reso l’impianto pronto ad affrontare le sfide della transizione energetica riducendo sensibilmente le emissioni di CO2. Inoltre, il combustore è già predisposto per l’uso di idrogeno, il che consentirà, in futuro, la co-combustione dell’idrogeno fino al 45 per cento del flusso volumetrico, consentendo ulteriori risparmi di emissioni di CO2 ancora più elevati. Tutto questo rende l’impianto pronto per le future transizioni energetiche. (Com)