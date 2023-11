Medio Oriente: "articolata" telefonata tra Meloni e Erdogan, ribadito ruolo cruciale Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi un’articolata conversazione telefonica con il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, durante la quale sono stati valorizzati gli stretti legami bilaterali. E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. Nel corso dello scambio di vedute sono stati affrontati gli ultimi sviluppi della crisi in corso. Il Presidente del Consiglio ha auspicato un rapido decremento del conflitto, che non si deve allargare al resto della regione, e ha sottolineato il ruolo cruciale che ha in questo contesto la Turchia.(Rin)