Camera: domani audizioni su intelligenza artificiale e mondo del lavoro

- Domani, giovedì 16 novembre, la Commissione Lavoro della Camera svolge le seguenti audizioni sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro: ore 13.45, Ibm Italia spa; ore 14, Rita Cucchiara, professoressa ordinaria di "Computer vision and Cognitive systems" presso il Dipartimento di ingegneria "Enzo Ferrari" dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia; ore 14.15, avvocata Chiara Ciccia Romito, dottoranda di ricerca in "Lavoro, Sviluppo e Innovazione", Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Fondazione Marco Biagi; ore 14.30, Accademia italiana videogiochi. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Rin)