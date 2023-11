Piemonte: Gribaudo e Fornaro, vandalizzazione sede Pd di Asti è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- La vandalizzazione della sede del Partito Democratico di Asti in corso Casale è un episodio inaccettabile e grave, che non può e non deve essere sminuito a episodio marginale. Lo hanno affermato in una nota stampa Chara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico e Federico Fornaro della presidenza del gruppo Pd alla Camera. "Nell'inviare la solidarietà e la vicinanza nostra e di tutta la comunità democratica agli amici e ai compagni del circolo, chiediamo allo stesso tempo che gli autori, presumibilmente seguaci delle teorie complottiste per l'utilizzo del simbolo della doppia V, vengano al più presto individuati. L'attacco alla sede del Partito Democratico e la 'visita' dei vandali anche al Liceo scientifico Vercelli dimostra come l'obiettivo di questi teppisti siano gli spazi della politica e della cultura. A loro diciamo che non ci fanno paura, ma che anzi moltiplicheremo le nostre battaglie a difesa della scienza e della libertà di pensiero", hanno concluso. (Rpi)